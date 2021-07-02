02 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

В Челябинске полицейских будут судить за взятки от владельца бюро ритуальных услуг

В Челябинске будут судить двух бывших сотрудников полиции по обвинению в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемые получили взятки от предпринимателя на сумму более 30 тысяч рублей за предоставление информации об умерших гражданах на территории Челябинска для последующего оказания предпринимателем ритуальных услуг.

Обвиняемые вину признали.

На завершающей стадии находится расследование уголовных дел в отношении взяткодателя и еще одного бывшего сотрудника полиции, получившего взятки в размере более 160 тысяч рублей.

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Теги: полицейский, взятки, уголовное дело,



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