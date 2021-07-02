Кремль обратится в МВД по ситуации с избиением экоактивиста из Тамбова

Кремль запросит информацию у МВД по поводу нападения на тамбовского активиста, подготовившего обращение на "прямую линию" с Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, "это абсолютно неприемлемо", но такие случаи единичны и не надо "создавать из этого систему".

Песков рассказал, что администрация президента регулярно проводит анализ информации о случаях угроз в адрес активистов, передает ТАСС.

Как сообщалось, активиста из Тамбовской области, который готовил обращение к президенту Владимиру Путину из-за строительства мусорного полигона, избили и ранили ножом.

К прямой линии с президентом Роман Герасимов вместе с другими жителями Сосновского района готовил обращение с просьбой не допустить строительства мусорного полигона рядом с их домами. Обращение активиста редакция прямой линии зарегистрировала и обещала связаться с ним. Однако 30 июня в селе отключили интернет.