02 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Южноуральцев осудили за кражу золотосодержащего концентрата с предприятия в Якутии

Двух жителей Пласта осудили за хищение около 1,6 кг драгоценных металлов с предприятия в Якутии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, один из обвиняемых работал на золотоизвлекательной фабрике в Республике Саха. Он похищал с предприятия золотосодержащий концентрат. Чтобы перевезти драгоценные металлы, он вступил в сговор со своим земляком, который работал на этом же предприятии вахтовым методом.

В июле 2020 года обвиняемые незаконно перевезли золотосодержащий концентрат из драгоценных металлов на поезде в Челябинск.

Мужчины были задержаны. У них был изъят золотосодержащий концентрат из драгоценных металлов массой 3,5 кг. Общая стоимость похищенного превысила 6,5 млн рублей. Золотосодержащий концентрат при задержании был изъят.

Обвиняемый, который украл концентрат, получил 3 года в колонии общего режима, его соучастник приговорен к условному сроку.

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Теги: суд, приговор, кража, золото,



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