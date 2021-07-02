Летевшие в Екатеринбург пьяные сургутские вахтовики устроили дебош в аэропорту

В аэропорту Сургута задержаны трое дебоширов. Они собирались лететь в Екатеринбург.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, в дежурную часть транспортной полиции сургутского аэропорта поступил сигнал, что к борту самолета, отправляющегося рейсом "Сургут – Екатеринбург", срочно требуются сотрудники полиции. Прибывшие на место силовики задержали троих авиапассажиров. Все они были пьяны.

Оказалось, что мужчины возвращались с работы вахтовым методом и перед полетом решили "отметить" ее завершение горячительными напитками. Нарушители были доставлены в дежурную часть транспортной полиции, где на них составили административные протоколы.

Как сообщало Накануне.RU, недавно жительница Свердловской области устроила дебош в аэропорту Тюмени. Также женщина оказывала сопротивление полицейским.