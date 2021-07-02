Кремль не может вмешиваться в конфликт между руководством МХАТа, - Песков

В Кремле не получали письма президента МХАТа Татьяны Дорониной с просьбой уволить худрука театра Эдуарда Боякова и знают о нем только из СМИ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что это тема Минкультуры, а не президента.

"Минкульту очень хорошо известна ситуация во МХАТе, Минкульту очень хорошо известно о диаметрально противоположных мнениях между Дорониной и руководством театра, но мы никоим образом не можем в это вмешиваться", - сказал он.

Также пресс-секретарь главы государства отметил, что нужно пытаться объективно оценивать происходящее в театре.

"Мы с вами вряд ли видели эти спектакли. Там же еще вопрос, собственно, сама Доронина видела эти спектакли или не видела, -цитирует Пескова РИА Новости. - Не хочу сказать ни хорошего, ни плохого о МХАТе, но нужно оценивать объективно".

Напомним, Доронина написала письмо Владимиру Путину, в котором просит отстранить от художественного руководства театром Эдуарда Боякова и его команду. Выдержки из обращения опубликовало издание "Аргументы недели". Письмо появилось после участия Ольги Бузовой в постановке "Чудесный грузин" о молодости Сталина.

Доронина в письме не просит вернуть себя на пост худрука, но предлагает найти нового директора и художественного руководителя. Боякова она ругает, упрекает в разрушении традиций МХАТа, изгнании талантливых актеров и замещении их бездарностями.

Секретарь МХАТ Виктория Мусина-Пушкина заявила, что в театре письма Дорониной не видели и не знают, было ли оно действительно направлено Владимиру Путину. По ее мнению, можно предположить, что оно было написано в первую очередь для распространения в СМИ.

По словам секретаря, Доронина не появляется в театре и не видела там ни одной премьеры. В театре не исключают, что артистку "в своих весьма корыстных интересах" использует некий круг лиц.