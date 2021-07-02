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Общество Пермский край
Экс-глава пермского краевого управления Росимущества Галина Постаногова (2017) | Фото: echoperm.ru

Экс-глава прикамского управления Росимущества получит 3,5 миллиона за незаконное преследование

Экс-глава прикамского ТУ Росимущества Галина Постаногова добилась в суде увеличения размера компенсации за незаконное уголовное преследование, сообщает "Ъ-Прикамье".

"После возвращения дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции моя изначально занятая позиция относительно обоснованности и размера подлежащих взысканию денежных средств за незаконное и необоснованное уголовное преследование поддержана. Итогом повторного рассмотрения дела в краевом суде стало увеличение размера присужденной мне компенсации. Фактически мои требования удовлетворены в полном объеме на сумму более 3,5 млн руб.", - сказала изданию Постаногова.

Напомним, речь шла о превышении должностных полномочий. Постаногова, возглавляя управление, якобы незаконно передала три участка обанкротившегося "Племзавода "Верхнемуллинский" компании "Капитал Девелопмент". Следователи нагрянули к Постаноговой вечером 5 августа 2017 г. Ее вызвали на допрос, откуда она вышла уже под подпиской о невыезде, из-за чего не смогла улететь в отпуск. Участки площадью от 80 до 300 кв. м, о которых идет речь в уголовном деле, в марте 2016 г. решили продать, минуя согласования центрального аппарата: по мнению тогдашнего руководства краевого управления, в данном случае этого не требовалось. Постаногова не имела права продавать федеральную землю. Отметим, она возглавляла управление в 2010-15 гг. После трудилась в должности заместителя руководителя и окончательно ушла оттуда в конце 2016 г. Постаногова оправдана в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

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Теги: Галина Постаногова, ТУ Росимущества, компенсация, незаконное уголовное преследование



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