02 Июля 2021
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Телефон, приложение &quot;Госуслуги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Портал госуслуг ввел 30-минутную очередь на вход

Портал "Госуслуги" начал ставить посетителей в очередь на вход с ожиданием до 30 минут из-за большого наплыва посетителей.

В сообщении говорится, что одновременно сайтом пользуются более 500 тысяч человек.

Нагрузка на портал значительно возросла в последние дни из-за массовой прививочной кампании от COVID-19. Также, предположительно, сложности в работе портала возникли из-за большого числа заявок на единовременную выплату родителям детей-школьников.

Напомним, в прошлом году во время острой фазы пандемии коронавируса портал госуслуг нередко зависал. Сообщалось, что количество обращений на портал в мае 20202 года выросло в три раза – до 9 млн. Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский обещал, что готовится новая версия, она будет запущена до конца года. "Новый портал сможет выдерживать нагрузку в 100 млн запросов в сутки", - рассказал глава компании президенту.

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Теги: портал госуслуг, госуслуги, пользователи



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