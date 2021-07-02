"Уралкалий" станет генеральным спонсором "Строгановской регаты"

3-4 июля в акватории реки Камы в Усолье (Березниковский городской округ, Пермский край) пройдут гонки на яхтах "Строгановская регата". Генеральным спонсором станет "Уралкалий", сообщили Накануне.RU в организации.

В соревнованиях будут участвовать спортсмены 12-18 лет на яхтах классов "Оптимист", "Луч-Радиал" и "Кадет". Заявились участники из Перми, Березников, Челябинска, Миасса, Омска и Воткинска. Мероприятие будет проходить по международным правилам парусных гонок. В каждом классе яхт спортсменам необходимо пройти специальные дистанции. Так, для яхт класса "Оптимист" дистанция имеет форму петли, для класса "Кадет" – треугольника. Участникам в классе яхт "Луч-Радиал" необходимо будет выполнить элементы "треугольник" и "петля". Гонки являются одним из этапов отбора в сборную Пермского края для участия в соревнованиях федерального уровня. Соревнования пройдут с учетом соблюдения требований Роспотребнадзора по противодействию распространению коронавирусу.

""Уралкалий" прилагает значительные усилия для создания комфортных условий для проживания населения в Березниках и Соликамске. Мы заинтересованы в том, чтобы молодёжь оставалась в городах, где расположены наши основные производственные активы, была привержена здоровому образу жизни. Поэтому компания оказывает всестороннюю поддержку профессиональному и массовому спорту. Уверен, "Строгановская регата" является примером такого яркого и интересного водно-спортивного праздника, который привлекает интерес жителей и гостей Верхнекамья, а также вдохновляет молодёжь на занятия спортом", - сказал гендиректор компании Виталий Лаук.