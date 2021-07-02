В минэкологии назвали причину сыпи после купания в озере Тургояк

Жители Челябинской области жалуются на сыпь после купания в озере Тургояк. В министерстве экологии Челябинской области сообщили, что это единичные случаи и связаны с аллергической реакцией.

"Подобные обращения у нас возникают не один год, уже на протяжении 7 лет. Мы консультировались с врачами, учеными и пришли к единому мнению. Высыпания на теле после купания – это аллергическая реакция на цветение водорослей и деревьев хвойных пород", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что ежегодно проводится мониторинг за состоянием озера Тургояк. В прошлом году качество воды стало лучше.

"Вода в Тургояке впервые за много лет стала чище и характеризуется 2 классом как "чистая вода", - подчеркнули в ведомстве.