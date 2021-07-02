02 Июля 2021
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В Донбассе появился Нью-Йорк - решение Рады

Верховная рада проголосовала за переименовании прифронтового пгт Новгородское в Нью-Йорк. Поводом стало то, что до 1951 года поселок уже так назывался.

Институт нацпамяти указывает, что переименование в Новгородское "было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии". И поселку надо вернуть прежнее название.

Местные власти поддерживали переименование. Посольство США на Украине тоже одобрило переименование.

В "Википедии" написано, что "поселение Нью-Йорк основано меннонитами, приглашенными в Россию Екатериной II". В поселке проживают 10 тыс. жителей. Он находится вблизи линии разграничения напротив Горловки.

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Теги: Нью-Йорк, Украина



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