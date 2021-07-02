Экс-директор нацпарка на Урале осужден за незаконные рубки на миллиарды рублей

02 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
природа лес северный урал (2007) | Фото: Накануне.ru

Экс-директор нацпарка на Урале осужден за незаконные рубки на миллиарды рублей

На Среднем Урале осужден бывший директор национального парка "Припышминские боры" Сергей Виноградов. Ему вменялась организация незаконной рубки леса на особо охраняемой природной территории, причинившей серьезный ущерб.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2017-2019 годах Виноградов, используя свое служебное положение, в нарушение Лесного кодекса РФ организовал и осуществил незаконную рубку общим объемом 67 тыс. 336 куб.м. на лесных участках, относящихся к особо охраняемой природной территории лесного фонда страны. По данным надзорного ведомства, своими действиями директор нацпарка причинил ущерб на общую сумму более 2,7 млрд рублей.

Талицкий районный суд приговорил Сергея Виноградова к четырем годам в колонии общего режима, со штрафом в 300 тысяч рублей, и лишил его права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе на два года. Также с осужденного полностью взыскана сумма материального ущерба.

Ранее сообщалось, что нарушения в национальном парке "Припышминские боры" были вскрыты сотрудниками ФСБ.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: нацпарк, суд, приговор, рубки, лес



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.08.2020 12:46 Мск Экс-директора уральского нацпарка обвиняют в незаконных рубках на 17 млн рублей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети