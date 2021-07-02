Экс-директор нацпарка на Урале осужден за незаконные рубки на миллиарды рублей

На Среднем Урале осужден бывший директор национального парка "Припышминские боры" Сергей Виноградов. Ему вменялась организация незаконной рубки леса на особо охраняемой природной территории, причинившей серьезный ущерб.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2017-2019 годах Виноградов, используя свое служебное положение, в нарушение Лесного кодекса РФ организовал и осуществил незаконную рубку общим объемом 67 тыс. 336 куб.м. на лесных участках, относящихся к особо охраняемой природной территории лесного фонда страны. По данным надзорного ведомства, своими действиями директор нацпарка причинил ущерб на общую сумму более 2,7 млрд рублей.

Талицкий районный суд приговорил Сергея Виноградова к четырем годам в колонии общего режима, со штрафом в 300 тысяч рублей, и лишил его права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе на два года. Также с осужденного полностью взыскана сумма материального ущерба.

Ранее сообщалось, что нарушения в национальном парке "Припышминские боры" были вскрыты сотрудниками ФСБ.