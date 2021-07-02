СМИ: На Тайване младенец умер, выпив молока матери после ее вакцинации

На Тайване двухмесячная девочка умерла после того, как мать покормила ее грудным молоком после своей вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Независимая ассоциация врачей со ссылкой на материал местных СМИ.

Поздно вечером после проведенной вакцинации мать накормила дочку своим молоком. В три часа ночи она ночи обнаружила ее с кроваво-молочной пеной у рта. Врачи были бессильны что-либо сделать.

Судмедэксперт полагает, что причиной смерти стало грудное молоко. Мать говорит, что дочка была здорова, ранее после кормления проблем не было. После вакцинации врачи заверили ее, что можно спокойно продолжать кормление грудью.