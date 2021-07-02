Эксперты назвали возможных кураторов федеральных округов

Анонсированная президентом Владимиром Путиным в ходе прямой линии новая структура управления регионами продолжает оставаться наиболее обсуждаемой. Как сообщает телеграм-канал "Незыгарь" со ссылкой на источники, ожидается закрепление за вице-премьерами отдельных регионов, а не федеральных округов.

Кроме того, состав правительства может расшириться за счет некоторых полпредов и губернаторов, которые получат статус вице-премьеров. Ряд источников сообщили, что кабмин пополнится вице-премьером и полпредом Сибирского федерального округа. Им может стать губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Не исключено, что куратором Сибири может стать и вице-премьер Юрий Борисов, либо министр Денис Мантуров в новом статусе.

"Эксперты также назвали возможных кураторов федеральных округов (правда многие настроены скептически к такой схеме): ЦФО - Абрамченко/Оверчук, ПФО – Хуснуллин, УРФО - Белоусов/Новак, СФО- Борисов/Новак, СЗФО- Чернышенко, ЮФО- Голикова", - пишет "Незыгарь".

Напомним, на прямой линии президент Путин высказался за то, чтобы у регионов был свой куратор из федерального правительства по аналогии с Дальним Востоком. Премьер-министр Михаил Мишустин должен будет решить, как распределить кураторство между своими замами.