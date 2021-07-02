Эксперты назвали возможных кураторов федеральных округов

02 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным (2021) | Фото: RT

Эксперты назвали возможных кураторов федеральных округов

Анонсированная президентом Владимиром Путиным в ходе прямой линии новая структура управления регионами продолжает оставаться наиболее обсуждаемой. Как сообщает телеграм-канал "Незыгарь" со ссылкой на источники, ожидается закрепление за вице-премьерами отдельных регионов, а не федеральных округов.

Кроме того, состав правительства может расшириться за счет некоторых полпредов и губернаторов, которые получат статус вице-премьеров. Ряд источников сообщили, что кабмин пополнится вице-премьером и полпредом Сибирского федерального округа. Им может стать губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Не исключено, что куратором Сибири может стать и вице-премьер Юрий Борисов, либо министр Денис Мантуров в новом статусе.

"Эксперты также назвали возможных кураторов федеральных округов (правда многие настроены скептически к такой схеме): ЦФО - Абрамченко/Оверчук, ПФО – Хуснуллин, УРФО - Белоусов/Новак, СФО- Борисов/Новак, СЗФО- Чернышенко, ЮФО- Голикова", - пишет "Незыгарь".

Напомним, на прямой линии президент Путин высказался за то, чтобы у регионов был свой куратор из федерального правительства по аналогии с Дальним Востоком. Премьер-министр Михаил Мишустин должен будет решить, как распределить кураторство между своими замами.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: федеральные округа, кураторы, владимир путин, вице-премьеры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети