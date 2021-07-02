02 Июля 2021
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Политика За рубежом
Похудевший Ким Чен Ын (2021) | Фото: koreaherald.com

Жители Пхеньяна обеспокоены похудением Ким Чен Ына

Слухи о том, что Ким Чен Ын тяжело заболел или надолго загадочно исчез, появляются почти каждый год после того, как он занял пост руководителя КНДР.

На сей раз мир потрясла новость о сильном похудении лидера страны чучхе. Министерство по делам объединения в Южной Корее сообщает, что не заметило значительных перемен в состоянии здоровья Кима, а политологи и журналисты принялись сравнивать новые и старые фото и даже присматриваться, насколько сильно затянут ремешок часов.

Похудевший Ким Чен Ын(2021)|Фото: koreaherald.com

Ким Чен Ын на месте руководит делами фермы(2019)|Фото: kcna.kp

Эксперт РИСИ Роман Лобов отмечает, что теперь даже на Центральном ТВ КНДР вышел репортаж, в котором простой пхеньянский обыватель от лица всей нации высказал обеспокоенность похудением лидера страны, а, точнее, его "исхудавшим видом", если быть ближе к цитате.

"Это следует рассматривать с точки зрения местной политической традиции. Все же Ким Чен Ын - не просто руководитель армии, партии и государства, он еще и "отец и мать" народа, который, согласно канону, проявляет заботу о гражданах страны, "чтит его, как Небо". Это предполагает и обратную реакцию граждан страны, которые должны единодушно сплотиться вокруг вождя. Кроме того, судя по всему, лидер страны сохраняет и достаточно высокую популярность в северокорейском обществе, что также может определять реакцию на подобного рода события", - говорит он.

Объективной информации о состоянии здоровья главы КНДР по известным причинам у внешних наблюдателей нет. За рубежом могут выдвигать различные версии относительно того, что стало причиной похудения Ким Чен Ына, однако, как отмечает эксперт, к ним стоит относиться с известной долей осторожности: медицинскую карту лидера страны никто не видел, и определять диагноз по фотографии - занятие неблагодарное.

"Важно, однако, то, что происходящее вряд ли принципиально повлияет на политическую ситуацию в КНДР. События последних дней, включая недавнее расширенное заседание Политбюро, в целом показывают, что руководитель страны дееспособен и вряд ли будет частично или полностью делегировать кому-либо свои властные полномочия", - заключил Роман Лобов.

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Теги: КНДР, Корея, Ким Чен Ын, Роман Лобов



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