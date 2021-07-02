Научиться жить с ковид-19: Сингапур меняет стратегию

Власти Сингапура решили сменить стратегию отношения к коронавирусу и научиться жить с ним, а не бесконечно бороться против него. Об этом пишет сингапурское издание The Straits Times.

Цель свести передачу вируса к нулю больше не ставится, ставится цель свести к минимуму риск образования крупных кластеров инфицирования. Ковид никуда не исчезнет, но он, скорее всего, станет эндемичным, то есть таким же заболеванием, как грипп.

"Каждый год многие люди заболевают гриппом. Подавляющее большинство выздоравливает без необходимости госпитализации и практически без лекарств", - говорится в статье.

При этом власти делают ставку на вакцинацию минимум двух третей населения в ближайшее время, почему-то ссылаясь на опыт Израиля, где будто бы привитые в 30 раз реже инфицируются, чем непривитые, хотя власти этой страны признают, что половина новых случаев приходится на привитых. Но в Сингапуре наиболее тяжелые случаи были у непривитых. И там собираются сделать вакцинацию регулярной.

Также количество новых случаев больше объявляться не будет. Власти станут фиксировать только госпитализацию, тяжелые случаи и смерти.

ПЦР-тесты не будут единственными, будут использоваться экспресс-тесты. Для лечения будут использоваться множество терапевтических средств. Решающее значение имеет "социальная ответственность". Заявляется о постоянном контроле людей и соблюдении ими предписанных мер. То есть никакого возвращения к нормальной жизни не предвидится. Хотя в стране официально было лишь 36 смертей из-за вируса.