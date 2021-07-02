02 Июля 2021
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Политика В бывшем СССР
Александр Лукашенко, Сочи, саммит ЕАЭС (2018) | Фото: kremlin.ru

Лукашенко: Минск предъявит претензии канцлеру Германии Меркель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о завершении проведения в стране масштабной антитеррористической операции.

"Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов", - приводит его слова БелТА.

Белорусский лидер объявил, что после проведенных мероприятий Минск предъявит претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель и "кое-кому из руководства" ФРГ.

Лукашенко пообещал обнародовать все подробности в ближайшее время.

Ранее глава республики Александр Лукашенко рассказал о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей. По его словам, к этому причастны спецслужбы США. Тогда же в ФСБ России подтвердили задержание белорусского политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зянковича, которые подозреваются в планировании военного переворота в Белоруссии и покушения на президента Белоруссии.

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Теги: александр лукашенко, ангела меркель, антитеррористическая операция



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