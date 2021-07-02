Прецедент из Екатеринбурга: в России впервые продали единственное жилье банкрота

В России состоялись первые торги по продаже единственного жилья гражданина-банкрота - им стал житель Екатеринбурга. По мнению юристов, данное решение может спровоцировать множество аналогичных дел.

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Как пишет "Коммерсант", по итогам банкротных торгов 22 июня единственная квартира Аркадия Поторочина была продана ООО "Правознай" за 8,25 млн руб. (начальная цена составляла 9,1 млн руб.). Это следует из сведений ЕФРСБ.

По данным издания, история началась в мае 2018 года: тогда Поторочин с долгами в 21,4 млн руб. был признан банкротом и попросил исключить из конкурсной массы его двухуровневую пятикомнатную квартиру в Екатеринбурге площадью 147,3 кв.м как единственное жилье. В июле того же года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил его просьбу, но кассация в январе 2019 года отправила спор на новое рассмотрение.

В феврале 2019 года в связи с отсутствием у должника другого имущества кредиторы проголосовали за замену двухуровневой квартиры на "однушку" в том же городе площадью 31,7 кв.м (при соцнорме в 10 кв.м), учитывая, что должник холост и не имеет иждивенцев. Суды на втором круге рассмотрения отклонили ходатайство банкрота о защите "роскошного жилья", отметив, что новая квартира "разумно достаточна для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека".

В декабре 2020 года уралец снова попросил исключить двухуровневую квартиру из конкурсной массы: по его мнению, замещение квартиры противоречит постановлению Конституционного суда от 14 мая 2012 года, которое исключает такую возможность до внесения изменений в закон, а действия кредиторов "фактически лишают гражданина частной собственности". Поторочин также сослался на позицию Верховного суда по делу Дмитрия Стружкина о том, что кредиторы не вправе навязать должнику замещающее жилье.

В итоге в феврале 2021 года суд прекратил производство по ходатайству, пояснив, что спор разрешен ранее, а позиция ВС высказана после вступления в силу решений о судьбе двухуровневой квартиры и обратной силы не имеет. Апелляция и кассация с этим согласились, и в результате квартира, которую кредиторы сочли слишком роскошной, была продана с торгов.

Юристы отмечают, что это первый известный случай продажи единственной квартиры банкрота с предоставлением ему более скромного жилья. Они полагают, что теперь подобные случаи будут встречаться все чаще, а "дело Поторочина" выглядит "первой ласточкой".