В Челябинске полицейские скрутили в магазине покупателя без маски

В Челябинске сотрудники полиции произвели грубое задержание мужчины, который находился в магазине без маски. Видео инцидента, которое сняли очевидцы, опубликовано в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Мужчина был без маски, сотрудники полиции сделали ему замечания. На видео, мужчина кричит, что уже сделал прививку. Однако полицейские скрутили местного жителя и уложили на пол.

Инцидент произошел 30 июня в Тракторозаводском районе. В пресс-службе регионального ГУ МВД Накануне.RU рассказали, что сотрудниками полиции был выявлен гражданин, который в нарушение требований распоряжения правительства Челябинской области № 146-р, находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты.

"На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения мужчина не реагировал, оказав сопротивление правоохранителям. В связи с чем, сотрудникам полиции пришлось применить силу в отношении правонарушителя. В отношении гражданина составлен административный материал по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе её возникновения)", - отметили в региональном ГУ МВД.