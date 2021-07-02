Губернатор Югры встретится с жителями Нефтеюганска

Губернатор Югры Наталья Комарова встретится с жителями Нефтеюганска. передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Дорогие земляки. В субботу, 3 июля, в 14.00, проведу встречу с жителями Нефтеюганска. В прямом эфире обсудим ход реализации национальных проектов, жилищных программ в муниципалитете, его развитие", - написала Комарова в Instagram.

Модерировать встречу будут победитель всероссийского конкурса "Семья года 2020" в номинации "Молодая семья", председатель клуба молодых семей при Центре молодёжных инициатив Нефтеюганска Альбина Мякишева, директор школы телевидения "Art school TV", телерадиоведущая Валерия Маркина, член молодёжного совета межрегиональной общественной организации "Работающая молодёжь Сибири", куратор регионального спортивного проекта "Free Training Ugra" Артур Ганиев