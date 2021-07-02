02 Июля 2021
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Общество Челябинская область
вакцинация по месту жительства (2021) | Фото: Алексей Вихарев

Санаториям на Южном Урале рекомендовали привить сотрудников от коронавируса

Власти Челябинской области рекомендовали руководителям санаторно-курортных учреждений вакцинировать сотрудников от коронавируса. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы сегодня обратились к санаторно-курортным организациям с рекомендацией привить своих сотрудников, потому что они работают с большим количеством людей и относятся к группе риска. Поэтому такая рекомендация в адрес руководства санаторно-курортных учреждений от нас поступила. Подчеркну, что это рекомендация", - отметила она.

Замгубернатора добавила, что в настоящий момент в регионе не требуются сертификаты о вакцинации для отдыхающих в санаториях и базах отдыха. Также в регионе не введена обязательная вакцинация.

"Мы за добровольность и осознанность выбора. Я считаю, что это правильно. Я в течение двух недель наблюдаю среди своих знакомых и близких, которые прошли весь путь от отрицания и гнева до сертификата о вакцинации. Я думаю, что это такой добровольный путь, который мы должны все пройти и это будет абсолютно правильно", - добавила она.

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Теги: вакцина, коронавирус, вакцинация, Ирина Гехт, санатории,



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