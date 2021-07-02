02 Июля 2021
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Общество В России
Дедушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

Более половины россиян выступили против введения нового локдауна

Больше половины россиян (51%) выступают против введения нового локдауна, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Открытие".

По их мнению, это окончательно "убьет" экономику государства и еще сильнее снизит доходы населения.

Однако каждый пятый опрошенный (21%) считает такую меру единственным способом остановить эпидемию.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что на федеральном уровне вводить полный локдаун не планируется. Кроме того, по его словам, в Кремле нет информации о том, что эта тема обсуждается в регионах.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии пояснил, что обязательная вакцинация в регионах призвана предотвратить введение локдауна.

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Теги: россияне, локдаун



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