02 Июля 2021
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Общество За рубежом
Лондон, Англия, Великобритания (2017) | Фото: www.0564.ua

Вакцинация не помогла: в Британии резкий рост заболеваемости коронавирусом

В Британии происходит резкий рост заболеваемости коронавирусом в условиях, когда почти 50% населения полностью вакцинированы, а 66% - одной дозой. По отношению ко взрослому населению это соответственно 63% и 85%.

Пик заболеваемости в стране был достигнут в начале января, когда в день выявляли почти по 60 тыс. новых случаев. Затем это число пошло на спад, и в апреле-мае было по 2-3 тыс. в день. Однако примерно с 1 июня начался медленный рост, который постепенно все ускорялся. В последние дни фиксируют уже более 20 тыс. случаев, а вчера цифра достигла 28 тыс. Это как если бы в России было 60 тыс. То есть в Британии при гораздо большей доле вакцинированных почти в три раза заболеваемость коронавирусом выше, чем в России при относительно малом числе привитых. Что ставит под вопрос утверждение, что вакцинация победит коронавирус.

На "ковидной" смертности это пока сказывается слабо, хотя с конца июня она тоже начала расти. Сейчас в день умирают 15-20 человек. Из-за инерции можно ожидать большого роста смертности в ближайшие недели.

Почему после массовой вакцинации, когда коллективный иммунитет должен быть почти достигнут, в Британии происходит резкий рост заболеваемости? Мы уже писали о том, что, согласно официальным данным, вакцинация мало что дала: почти половина умерших от дельта-штамма коронавируса были полностью вакцинированы минимум за две недели до смерти, то есть заразились уже после второго укола, который должен был их защитить от тяжелых форм болезни. При этом за все время от дельта-штамма коронавируса умерли 50 человек из 7 235 вакцинированных (0,69%) и 44 из 53 822 невакцинированных (0,08%). То есть вероятность заразиться дельта-штаммом после вакцинации примерно в 4 раза ниже, но в случае заболевания вероятность умереть почти в 9 раз выше, чем у непривитых.

Пока что число смертей от дельта-штамма сравнительно невелико - 117 по состоянию на 18 июня. Но что будет дальше, вряд ли можно точно предсказать. А вот то, что власти Британии подозревали нынешнее развитие событий, кажется вполне вероятным. Так, премьер-министр страны Борис Джонсон отсрочил отмену ковид-ограничений на месяц - до 19 июля. Теперь этого точно не произойдет. А вопрос, почему после массовой вакцинации заболеваемость резко пошла вверх, остается без ответа.

Также рост коронавирусной инфекции наблюдается в Израиле, где полностью вакцинировано уже более 60% населения. Там происходит всплеск вирусных инфекций. При этом власти признают, что половина новых случаев коронавируса - у полностью вакцинированных. То же самое происходит в Монголии, где до начала вакцинации коронавируса почти не было, и во многих других странах.

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Теги: коронавирус, вакцинация, Великобритания



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