02 Июля 2021
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Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

Челябинский вице-губернатор рассказала о самочувствии после ревакцинации от COVID-19

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на брифинге рассказала о своем самочувствии после ревакцинации от коронавирусной инфекции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Чувствую себя прекрасно. Была небольшая головная боль, но уже к вечеру прошла. Все хорошо", - подчеркнула она.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Ирина Гехт первой в регионе прошла ревакцинацию от коронавируса. Она была вакцинирована в июле 2020 года.

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Теги: Ирина Гехт, коронавирус, ревакцинация,



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