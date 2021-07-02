Челябинский вице-губернатор рассказала о самочувствии после ревакцинации от COVID-19

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на брифинге рассказала о своем самочувствии после ревакцинации от коронавирусной инфекции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Чувствую себя прекрасно. Была небольшая головная боль, но уже к вечеру прошла. Все хорошо", - подчеркнула она.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Ирина Гехт первой в регионе прошла ревакцинацию от коронавируса. Она была вакцинирована в июле 2020 года.