США ввели временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

Министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд ввел временный мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.

В заявлении говорится, что мораторий введен "до завершения обзора политики и процедур министерства".

Президент Джо Байден еще во время предвыборной кампании обещал поддержать законодательство, направленное на отмену смертной казни. Правозащитники требуют выполнения этого обещания, пишет Regnum.

Отметим, в США на федеральном уровне до 2020 года такому наказанию никого не подвергали 17 лет, но на уровне штатов смертную казнь до сих пор применяют.

В 2014 году президент Барак Обама распорядился пересмотреть вопрос о применении смертной казни в США после неудачной казни в Оклахоме, когда медицинские работники плохо установили преступнику катетер, в результате приговоренный умирал больше часа.

В июне 20202 года администрация президента Дональда Трампа объявила о возобновлении казней.