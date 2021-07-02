Свердловская ГИБДД проверила автобусы: обнаружены сотни нарушений

В ГИБДД подвели итоги операции "Автобус", которая прошла в Свердловской области. Выявлено несколько сотен нарушений.

Как сообщили Накануне.RU в региональной Госавтоинспекции, проверки проводились в период с 23 по 25 июня. В ходе мероприятия было осмотрено более 2 тыс. 700 автобусов и выявлено более 800 нарушений в сфере дорожного движения. Так, инспекторами технического надзора ГИБДД обнаружено 11 автобусов, не прошедших технический осмотр. Еще 270 автобусов ездили при наличии технических неисправностей, в том числе у 16 из них имелись поломки рулевого управления и тормозной системы.

У девяти автобусов оказались внесенные в конструкцию изменения, не согласованные с Госавтоинспекцией. А в 34 не работали или не соответствовали установленным требованиям тахографы, контролирующие соблюдение водителями режима труда и отдыха.

По итогам рейдов 11 автобусов помещены на специализированные стоянки. Должностным и юридическим лицам предприятий выдано 41 представление об устранении причин и условий, способствовавших нарушениям и 34 предостережения о недопустимости нарушений. Инициировано проведение почти 130 проверок наличия состава административного нарушения в действиях должностных и юрлиц.

Напомним, 10 июня в Лесном служебный автобус вез на смену несколько десятков рабочих местного ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор". В пути у машины отказали тормоза, водитель потерял управление и сбил людей, которые шли на работу.

Погибли семь человек, еще несколько ехавших в автобусе получили травмы. После трагедии было возбуждено уголовное дело и задержаны трое подозреваемых.