Мигранты на Южном Урале смогут за деньги привиться от коронавируса "Спутником Лайт"

В Челябинскую область пока не планируются бесплатные поставки вакцины "Спутник Лайт". Этой вакциной платно будут прививать трудовых мигрантов. Об этом на брифинге рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"В соответствии с письмом Министерства здравоохранения РФ "Спутник Лайт" поставляется только для коммерческого использования, в частности для привития мигрантов, что уже осуществляется в Москве. Мы уже связались с медицинскими организациями, которые работают с мигрантами, для того, чтобы они имели возможность приобретения этой вакцины", - рассказала она.

Планируется, что мигранты смогут поставить прививку от коронавируса за деньги в медицинских учреждениях, где они проходят и получают медицинские справки. О механизмах вакцинации мигрантов власти региона объявят в ближайшие дни.