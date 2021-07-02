02 Июля 2021
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Общество Челябинская область
врач, вакцинация, медицина, здравоохранение (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Мигранты на Южном Урале смогут за деньги привиться от коронавируса "Спутником Лайт"

В Челябинскую область пока не планируются бесплатные поставки вакцины "Спутник Лайт". Этой вакциной платно будут прививать трудовых мигрантов. Об этом на брифинге рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"В соответствии с письмом Министерства здравоохранения РФ "Спутник Лайт" поставляется только для коммерческого использования, в частности для привития мигрантов, что уже осуществляется в Москве. Мы уже связались с медицинскими организациями, которые работают с мигрантами, для того, чтобы они имели возможность приобретения этой вакцины", - рассказала она.

Планируется, что мигранты смогут поставить прививку от коронавируса за деньги в медицинских учреждениях, где они проходят и получают медицинские справки. О механизмах вакцинации мигрантов власти региона объявят в ближайшие дни.

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Теги: мигранты, вакцинация, коронавирус,



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