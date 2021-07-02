Арбитражный суд Тюменской области закрылся из-за коронавируса

Закрылся из-за коронавируса Арбитражный суд Тюменской области, сообщили Накануне.RU в инстанции.

Прекращаются судебные заседания, личный приём, ознакомление с материалами дел. Ограничения действуют почти две недели – с 5 по 16 июля.

Напомним, ранее губернатор Александр Моор сообщил, что ситуация с корнавирусом в области ухудшилась, а региональное управление Роспотребнадзора отчиталось о том, что появились четыре новых очага "короны" - в ТюмГУ, среди вахтовиков, в "Леруа Мерлен" и филиале "Газпром недра НТЦ" ООО "Газпром недра".