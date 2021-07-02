02 Июля 2021
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Общество Тюменская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Арбитражный суд Тюменской области закрылся из-за коронавируса

Закрылся из-за коронавируса Арбитражный суд Тюменской области, сообщили Накануне.RU в инстанции.

Прекращаются судебные заседания, личный приём, ознакомление с материалами дел. Ограничения действуют почти две недели – с 5 по 16 июля.

Напомним, ранее губернатор Александр Моор сообщил, что ситуация с корнавирусом в области ухудшилась, а региональное управление Роспотребнадзора отчиталось о том, что появились четыре новых очага "короны" - в ТюмГУ, среди вахтовиков, в "Леруа Мерлен" и филиале "Газпром недра НТЦ" ООО "Газпром недра".

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Теги: коронавирус, ограничения, Арбитражный суд Тюменской области



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Ранее 19.02.2020 08:35 Мск Карантин закончен: первые эвакуированные из Уханя туристы покинули Тюмень
Ранее 18.02.2020 20:18 Мск Повторные результаты: Все эвакуированные из Китая в Тюмень граждане оказались здоровы
Ранее 18.02.2020 15:15 Мск После снятия карантина тюменский санаторий "Градостроитель" продолжит работу как обычно
Ранее 18.02.2020 14:46 Мск Для шести эвакуированных туристов из Уханя в Тюмень могут провести экскурсию
Ранее 18.02.2020 14:24 Мск "А была ли плесень?" В Тюменской области усомнились в правдивости жалоб эвакуированных из Уханя туристов
Ранее 17.02.2020 09:21 Мск Эвакуированные из Уханя в Тюмень туристы пожаловались на плесень в багаже
Ранее 14.02.2020 14:05 Мск В Тюмени 15 работающим пациентам "Градостроителя", находящимся на карантине из-за коронавируса, оформят больничные
Ранее 11.02.2020 16:22 Мск Повторные анализы у помещенных на карантин россиян из Уханя возьмут 14 и 16 февраля
Ранее 11.02.2020 14:17 Мск "Абсолютно здорова". В Тюмени выписана студентка из Китая, переболевшая коронавирусом
Ранее 11.02.2020 08:00 Мск 44 города. Стало известно, куда отправятся после карантина туристы, эвакуированные из Китая в Тюмень
Ранее 10.02.2020 19:54 Мск У эвакуированных из Китая в Тюмень туристов пробы на коронавирус отрицательные, - глава Роспотребнадзора
Ранее 10.02.2020 09:20 Мск В тюменском санатории, где на карантине находятся эвакуированные из Китая туристы, отметили два дня рождения
Ранее 07.02.2020 12:21 Мск Больная коронавирусом студентка из Тюмени сдала контрольные анализы
Ранее 06.02.2020 16:29 Мск "Была сверхмотивация обеспечить безопасность". Моор в прямом эфире ответил тем, кто считает, что эвакуация туристов из Китая – попытка "выслужиться" перед Кремлем
Ранее 06.02.2020 14:30 Мск Трое из прилетевших из Китая в Тюмень на карантин туристов переведены в инфекционное отделение больницы
Ранее 06.02.2020 14:05 Мск Глава Роспотребнадзора рассказала о заболеваниях, выявленных у помещенных на карантин туристов из Китая
Ранее 05.02.2020 14:37 Мск После эвакуации в Тюмень туристов из очага коронавируса, в России могут изменить законодательство о принудительной госпитализации
Ранее 05.02.2020 14:00 Мск Леонид Рошаль высоко оценил организацию в Тюмени карантина для вернувшихся из Китая соотечественников
Ранее 05.02.2020 12:55 Мск Туристы, доставленные из Китая в Тюмень, во время карантина не будут контактировать друг с другом
Ранее 05.02.2020 12:31 Мск Второй самолет ВКС с российскими туристами на борту прибыл из Китая в Тюмень
Ранее 05.02.2020 11:33 Мск Туристов, эвакуированных из Китая в Тюмень, отправили к месту карантина
Ранее 05.02.2020 09:25 Мск В Тюмени приземлился первый борт воздушно-космических сил с эвакуированными из Китая туристами
Ранее 05.02.2020 09:02 Мск "Оттуда невозможно распространение инфекции". Глава Роспотребнадзора - о месте карантина, куда доставят на карантин вернувшихся из Китая туристов
Ранее 05.02.2020 07:54 Мск "Особое внимание – детям". Глава минздрава оценил карантинный центр под Тюменью
Ранее 05.02.2020 02:02 Мск Второй самолет с россиянами вылетел из Уханя
Ранее 05.02.2020 00:18 Мск Из Уханя в РФ везут 80 россиян
Ранее 04.02.2020 20:29 Мск Губернатор и глава Роспотребнадзора рассказали об условиях карантина для эвакуированных из Ухани в Тюмень
Ранее 04.02.2020 16:34 Мск Кого привезут из Уханя в Тюмень: в списке белорусы, украинцы, казахи. "Две недели будут в карантине"
Ранее 04.02.2020 16:12 Мск Голикова: Тюменская область станет зоной карантина для граждан, возвратившихся в Россию из Китая


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