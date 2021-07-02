ВОЗ обвинила футбольных фанатов на Евро-2020 в росте заболеваемости коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что футбольные фанаты на матчах и в городах футбольного чемпионата Евро-2020 стали причиной роста заболеваемости коронавирусом в Европе. Об этом сказала старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд.

По данным ВОЗ, в течение 2,5 месяцев число новых случаев вируса снижалось, но на прошлой неделе оно выросло на 10%.

Ранее глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что решение УЕФА допустить большое количество людей на Евро-2020 было "безответственным". При этом в УЕФА отмечают, что противоэпидемические меры на матчах "полностью соответствуют правилам, установленным компетентными местными органами здравоохранения".