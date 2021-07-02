02 Июля 2021
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Экономика В России
Летняя веранда ресторана &quot;Kitchen&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Рестораторы жалуются на удар по отрасли из-за "бесковидных зон"

Идея создать "бесковидные зоны" нанесла сильный удар по заведениям общепита. Об этом Общественной службе новостей заявил вице-президент гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников.
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Он отметил, что ресторанную отрасль власти используют как инструмент давления на население, и это несправедливо. В то же время это и малоэффективно, так как люди не настолько богаты, чтобы не жить без ресторанов. А также глупо.

"Ощущение такое, что в метро ковида нет, а он исключительно в ресторанах распространяется, поэтому нужно ограничить туда доступ. Ресторанная отрасль популярна, но не все люди туда стремятся. И вот эта положительная инициатива превратилась в ужасную, выхода их которой нет", - сказал Колесников, который, однако, поддерживает принуждение к вакцинации.

Он признал, что поток посетителей очень сильно упал, о чем Накануне.RU сообщало ранее.

Экономист Михаил Делягин считает, что новые правила для кафе и ресторанов как раз призваны их разорить. А историк Андрей Фурсов отмечает, что сама идея создать "бесковидные зоны" дискредитирует вакцинацию, ради принуждения к которой и вводится.

"Если люди вакцинированы, зачем их сажать отдельно? Им же ничего не угрожает. Собянин, видно, не догоняет, что он таким образом дискредитирует вакцинацию. Если вакцинированные должны сидеть отдельно, значит, им вакцина ничего не дала", - сказал Фурсов.

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Теги: коронавирус, рестораны



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