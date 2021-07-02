02 Июля 2021
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У здания дежурят автомобили &quot;скорой помощи&quot; (2018) | Фото:Накануне.RU

В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме: три человека в больнице

В Нижнем Новгороде в трехэтажном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси.

По предварительным данным, пострадали три человека, их извлекли из-под завалов и госпитализировали.

ЧП произошло на улице Светлоярской. Пожара за взрывом газа не последовало. Рухнули перекрытия с третьего по первый этаж.

По данным МЧС, из трех подъездов были эвакуированы 61 человек, в том числе девять детей, передает Regnum.

Причиной инцидента в доме в Нижнем Новгороде могла стать утечка из газового баллона или его взрыв, сообщил "Интерфаксу" источник. По его словам, квартира неблагополучная. Дом газифицирован, откуда взялся в квартире газовый баллон – предстоит выяснить.

Местные СМИ пишут, что квартира, где произошел взрыв, была отключена от газоснабжения за долги, в ней жили люди, злоупотребляющие алкоголем.

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Теги: взрыв газа, нижний новгород



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