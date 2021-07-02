02 Июля 2021
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Общество Челябинская область
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

Ирина Гехт рассказала, когда в Челябинской области начнется ревакцинация

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на брифинге рассказала, когда в регионе начнется ревакцинация от коронавируса, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вчера было заявлено, что в Москве начинается в нескольких пунктах ревакцинация. Мы в ближайшее время ждем рекомендации Минздрава, они должны поступить в ближайшие несколько дней. Как только рекомендации поступят, мы объявим о программе ревакцинации для тех жителей, у кого сроки прививки уже больше девяти месяцев", - рассказала она.

При этом Ирина Гехт напомнила, что Роспотребнадзор считает, что на пике подъема заболеваемости ревакцинация должна проходить раз в полгода.

Как только рекомендации Минздрава РФ поступят в регион, власти объявят кто может ревакцинироваться, где и какой вакциной.

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Теги: Ирина Гехт, ревакцинация, коронавирус,



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