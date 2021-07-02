Екатерина Гордон заявила, что принудительная вакцинация расшатывает страну

Правозащитница Екатерина Гордон выступила против принудительной вакцинации. Она считает, что это разжигает вражду между людьми, а власти, не имея доверия граждан, используют давление. И это только расшатывает страну.

Она напомнила, что вначале всех, кто сомневался в официальной версии происхождения коронавируса, маргинализировали и информационно подавляли. Сейчас навязывается сегрегация - разделение людей по вакцинному статусу с поражением в правах тех, кто не хочет вводить себе экспериментальные препараты. Гордон отмечает, что вакцины были созданы очень быстро и еще не прошли всех испытаний.

"Нас ведут к реальной гражданской войне, к ненависти внутри страны. Давайте оставим возможность врачам, профессорам и мне иметь иную точку зрения. Если вы сейчас дадите себя стравить, если вы сейчас примете "вакцину ненависти", ничто не спасет нас от окончательного развала страны", - обратилась Гордон в "Инстаграме".

Ранее дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета Пескова заявила, что боится вакцинироваться от коронавируса.