Минпромторг попросил металлургов высвободить запасы кислорода для больниц

В Минпромторге попросили российские металлургические компании сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы, сообщает РБК.

Мера связана с ростом числа заболевших и растущей потребности пациентов к кислороде.

В Минпромторге предупредили, что контракты о закупках технических газов могут быть пересмотрены, поскольку объем произведенного медицинского кислорода "стремительно сокращается".

Напомним, регионы начали сообщать о проблемах с наличием медицинского кислорода. Так, в ковидных стационарах Бурятии не хватает медицинского кислорода из-за продолжающегося роста заболеваемости. В госпиталях тратят ежесуточно 20 тонн сжиженного кислорода.