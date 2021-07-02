Уральские Бурдж-Халифы: УГМК презентует на выставке "Иннопром" новую очередь "Екатеринбург-Сити"

Уральская горно-металлургическая компания намерена показать на международной выставке "Иннопром" продолжение проекта "Екатеринбург-Сити". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, с концепцией того, как будут выглядеть будущие небоскребы в районе улиц Бориса Ельцина, Октябрьской революции и Боевых дружин, сможет ознакомиться любой посетитель мероприятия.

"Архитектурная особенность "Екатеринбург-Сити" – решение, при котором все улицы будущего квартала станут пешеходными, а автомобильное движение и зоны обслуживания зданий будут полностью перемещены под землю", – добавили в компании.

Уральские Бурдж-Халифы (самый высокий небоскреб мира в ОАЭ) будут возведены в ближайшие 10 лет.

Также на международной промышленной выставке "Иннопром" УГМК представит технику и высокотехнологичную продукцию, востребованную в самых разных отраслях и сферах – кабельной промышленности, машиностроении, энергетике, горнорудном деле.

Один из центральных экспонатов стенда компании – новинка 2020 года – погрузочно-доставочная машина ПДМ14 УГМК ФЕРРИТ (DNK14 UGMK FERRIT) совместного производства Шадринского автоагрегатного завода (предприятие машиностроительного комплекса УГМК) и чешской компании FERRIT, грузоподъёмностью ковша 14 тонн.

Кроме того, посетители смогут ознакомиться с новейшей модификацией самолета нового поколения L 410 – L 410 NG и совершить интерактивную экскурсию по новому павильону музейного комплекса УГМК "Крылья Победы".

А "представителем" знаменитого музея автомобильной техники УГМК, коллекция которого насчитывает более 500 экспонатов, станет уникальный трехколесный микрокар Scootacar, выпускавшийся с 1957 по 1964 гг. фирмой-производителем железнодорожных локомотивов. Его стеклопластиковый кузов с одной левой дверью называли "телефонной будкой", поскольку ширина его была меньше, чем высота.

Выставка "Иннопром" пройдёт в уральской столице с 5 по 8 июля.