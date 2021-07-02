В Нижневартовске по нацпроекту "БКД" отремонтируют три участка

В Нижневартовске в 2021 г. в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" ремонтируют три участка. За ходом выполнения работ следят общественники, представители гордумы, специалисты департамента ЖКХ администрации города, МБУ "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству", сообщили Накануне.RU в мэрии.

Работы ведутся на улицах Ханты-Мансийской (в створе Омской и Интернациональной), на Интернациональной (от улицы Зимней до монумента "Покорителям Самотлора"), а также Ленина (участок в створе Индустриальной и Кузоваткина). По словам члена Общественной палаты Нижневартовска Арзу Исмаилова, на ремонтируемом участке по улице Ханты-Мансийской после осмотра представители общественности обнаружили некоторые недостатки, в частности, наличие выбоин на покрытии проезжей части. Замечания будут направлены в адрес подрядчика. Подрядчики устранят их до приемки объекта.

"Наши регулярные проверки дают положительные результаты, - считает Арзу Исмаилов. – Общественники подходят к процессу ответственно, лично я на протяжении пяти лет принимаю участие в работе выездных комиссий, которые проверяют качество ремонта дорог. Знаю все тонкости процесса. Общественники четко понимают свою задачу. Во-первых, дорога должна быть безопасной. Во-вторых, соответствовать всем стандартам".

По улице Интернациональной (от Зимней до Индустриальной) подрядчики завершают фрезерование асфальтобетонного покрытия. По словам мастера ООО "НВДС" Ивана Павлова, на участке (38 тыс. кв. м) будет выполнен весь комплекс работ. Как рассказал заместитель директора МБУ "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" Геннадий Котляров, на данном участке улицы Интернациональной специалисты отмечали большой процент износа дорожного полотна.

"Ремонт дороги по улице Интернациональной своевременный. Здесь круглосуточно высокий поток транспорта, в том числе грузового. Контрактом предусмотрены гарантийные обязательства подрядчика. В случае, если в течение четырёх лет будут выявлены недостатки, то подрядчик будет обязан их устранить за свой счёт".

Что касается участка по улице Ленина (в створе улиц Индустриальной и Кузоваткина), здесь дорожники выполняют работы с опережением графика. Подрядчики уложили нижний слой асфальта. Сейчас проверяется качество данных работ. Далее установят пандусы, обустроят заезды, пешеходные переходы и приступят к укладке основного слоя. Как рассказал специалист-эксперт отдела по дорожному хозяйству и благоустройству департамента ЖКХ администрации города Роман Лебедев, на всех трёх участках подрядчики выполняют работы согласно графикам. В рамках контрактов предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Общая сумма на выполнение работ в этом году в рамках нацпроекта "БКД" составляет более 200 млн руб. Завершить ремонт, согласно контракту, должны до 30 сентября.