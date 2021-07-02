В МХАТ отреагировали на письмо Дорониной Путину с просьбой об увольнении худрука

В МХАТ имени Горького отреагировали на просьбу президента театра Татьяны Дорониной к Владимиру Путину уволить действующего художественного руководителя Эдуарда Боякова.

Как написала на своей странице в Facebook секретарь МХАТ Виктория Мусина-Пушкина, в театре письма Дорониной не видели и не знают, было ли оно действительно направлено Владимиру Путину. По ее мнению, можно предположить, что оно было написано в первую очередь для распространения в СМИ.

По словам секретаря, Доронина не появляется в театре и не видела там ни одной премьеры.

В театре не исключают, что артистку "в своих весьма корыстных интересах" использует некий круг лиц.

Напомним, Доронина написала письмо Владимиру Путину, в котором просит отстранить от художественного руководства театром Эдуарда Боякова и его команду. Выдержки из обращения опубликовало издание "Аргументы недели".

Доронина в письме не просит вернуть себя на пост худрука, но предлагает найти нового директора и художественного руководителя. Боякова она ругает, упрекает в разрушении традиций МХАТа, изгнании талантливых актеров и замещении их бездарностями.

"Очень хочется верить, что Вы меня услышите: срочно надо изгнать торгашей из нашего Театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в Театре в качестве руководителя – от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний", - говорится в обращении.

Художественное руководство Боякова сопряжено со множеством скандалов. Последний – участие Ольги Бузовой в постановке "Чудесный грузин" о молодости Сталина.

Художественный руководитель театра Эдуард Бояков явно считает поставноку успехом: "Конечно, мы хайпанули, безусловно. Я думаю, что здесь сработал комплекс факторов. Во-первых, новый МХАТ, новая репертуарная политика. Во-вторых, Сталин как тема, и, конечно, Ольга Бузова. Этот треугольник, достаточно сложный, сработал".

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