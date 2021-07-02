"Чем изменение номера облегчит жизнь?" Екатеринбуржцы пока не разобрались в новой нумерации автобусов

Жители Екатеринбурга пока не слишком разобрались в новой нумерации автобусных маршрутов. В соцсетях горожане недоумевают, для чего вообще нужно было переименовывать привычные всем номера. Однако нашлись и сторонники.

Напомним, с 1 июля в уральской столице у ряда маршрутов изменена нумерация, а некоторые из них продлены. В мэрии отмечают, что данные изменения помогут гостям и жителям города не путаться в двойной нумерации маршрутов. Например, из-за отмены №64 продлен автобусный маршрут №24 до поселка Мичуринский.

Как пишут уральцы в социальных сетях, они пока не поняли смысла данной идеи, и отмечают, что бюджетные средства лучше было бы потратить на вторую ветку метро. Нововведения понравились не всем.

"Раньше я хоть могла выбрать, на каком автобусе ехать на работу (50 или 54), а теперь, так как они ходят по разным улицам, мне придется или ждать 54, или ходить на 50 за километр от моей остановки", "64 маршрут отменили, самый удобный был", "И сколько времени сейчас заучивать эти маршруты... Все для людей", "Чем изменение номера маршрута облегчит жизнь?", - задаются вопросами горожане.

Но нашлись и такие, кому это пришлось по душе: "Мне стало намного удобнее до колледжа добираться. Раньше либо с пересадками ездила, либо 30 минут до остановки шла". А один из жителей и вовсе заявил, что теперь будет передвигаться по городу на велосипеде.

Напомним, в мэрии Екатеринбурга создали портал с отображением маршрутов с новой нумерацией. Также узнать, где находится нужный автобус, можно в специальном приложении.