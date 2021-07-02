В Тюмени из железнодорожной цистерны парит азотная кислота. Цистерну изолировали
Сегодня в 1.33 при осмотре грузового поезда в парке "Т" станции Войновка (Тюмень) обнаружено парение азотной кислоты из цистерны. Вагон отцеплен на грузовой двор станции для устранения неисправности, сообщили Накануне.RU в уральской транспортной прокуратуре.
Парение ликвидировано. Станция отправления груза – Заячья гора Свердловской железной дороги. Отправитель – АО "ОХК "Уралхим". Вред окружающей среде не причинен.
Прокуратура начала проверку ситуации, на место выехал её представитель.