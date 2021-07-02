02 Июля 2021
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хребет таганай (2011) | Фото: Накануне.ru

В нацпарке Таганай туристы уничтожили краснокнижные орхидеи

В национальном парке Таганай туристы срезали краснокнижные орхидеи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе нацпарка.

Дремлики темно-красные растут на Ахматовской копи, они только начали цвести.

"Ахматовская копь лежит в стороне от троп, экскурсии туда возможны только в сопровождении сотрудников национального парка. Но инспекторы службы охраны Таганая периодически застают там "чёрных копателей", которые вопреки запретам добывают там гранаты", - рассказали в пресс-служба нацпарка.

На территории нацпарка произрастает 26 представителей семейства орхидных, это 18% видов, зафиксированных на территории России. 80 % таганайских орхидей занесены в Красную книгу.

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Теги: орхидеи, Таганай,



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