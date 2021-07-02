02 Июля 2021
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Происшествия В России
виктор батурин (2011) | Фото:radiovesti.ru

Брата Батуриной задержали по новому уголовному делу

Бизнесмен Виктор Батурин в третий раз стал фигурантом уголовного дела. Накануне он был задержан, предъявили обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В четверг у Батурина также прошли обыски, предприниматель был доставлен на допрос в главное следственное управление СКР.

Как сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Тонова, Батурин не признает вину.

Батурин – старший брат Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и одной из богатейших женщин России. Изначально он вместе с сестрой входил в руководство компании "Интеко".

В 2016 году Батурин вышел из калмыцкой колонии, где отбывал наказание по обвинению в махинации с векселями "Интеко". Шурину бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова смягчили наказание. В 2013 году, напомним, суд приговорил его к семи годам заключения.

Следствие доказало хищение 250 тыс. евро, всего же брат супруги Лужкова Елены Батуриной пытался получить от "Интеко" по поддельным векселям 9 млрд руб.

В 2011 году Батурин был приговорен к условному сроку за мошенничество при продаже недвижимости.

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Теги: виктор батурин, мошенничество



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