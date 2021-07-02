На 5000-ой купюре могут разместить изображения Плотинки и Дома Севастьянова

Среди лидеров достопримечательностей Екатеринбурга, которые могут разместиться на купюре номиналом в 5 тыс. руб., стали Плотинка и Дом Севастянова. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на зампреда Центробанка Михаила Алексеева.

По его словам, окончательное решение будет принято советом директоров ЦБ. Уже в ближайшие недели работа специалистов будет завершена, после чего определятся объекты, набравшие максимальное количество оценок.

Алексеев также упомянул и о банкноте номиналом в 1 тыс. руб., на которой должен быть изображен Нижневартовск. Наиболее вероятно появление на купюре изображения местного Кремля, Поволжья, собора Александра Невского, Главного ярмарочного дома и Чкаловской лестницы.

Напомним, в марте Центробанк объявил о поэтапной модернизации банкнот "с целью повышения их качества". Планируется, что до 2025 года в обращение будет выпущено сразу шесть модернизированных купюр с усовершенствованием защитным комплексом и современным дизайном. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов показал возможный вариант изображения мэрии на новой пятитысячной купюре. При этом врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что Хабаровск ближайшие 10-15 лет останется на купюрах в 5 тыс. руб.