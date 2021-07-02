В Югре 60% населения привьют от коронавируса к середине сентября

Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский на онлайн-встрече с журналистами рассказал, как в округе обстоят дела с коронавирусом. В частности, по его словам, к середине сентября будет привито 60% жителей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Планируем увеличить коечный фонд в городах и количество госпиталей. Когда больше жителей болеют, лучше иметь больше госпиталей, чем концентрировать больных в трёх-пяти местах. На этой неделе поступило 52 тыс. доз, ещё 30 тыс. доз ждём. За сутки – больше 4 тыс. вакцинированных. План – 60% взрослого населения, 755 тыс. 755 жителей. Он выполнен на 46%. Если так дальше пойдёт, к середине сентября будет 60%. Хотя задачу ставили достичь этого показателя раньше", - сказал Добровольский.

Вакцины пропорционально распределяет федеральное Министерство здравоохранения. Повторение ситуации в Югорске и Советском, где ввели дополнительные ограничения из-за инфекции, в других городах округа не планируется. В последнюю неделю не растёт количество тех, кто поступал бы в профильный стационар Югорска.

"По тому, как болели в первую-вторую волну, Югорск и Советский были тихой заводью. Возможно, там не образовалась иммунная прослойка. Сейчас заболеваемость там в четыре раза выше, чем в среднем по округу. Такие данные привёл Роспотребнадзор. Но она не растёт", - сказал Добровольский.

В крупных городах округа сейчас идёт рост заболеваемости. Но речь не идёт о кратном превышении.

"Мы пока не ограничивали оказание плановой медицинской помощи. Есть те, кто коронавирусом переболели, вакцинировались, риск заболеть у них при оказании плановой помощи крайне низок. С другой стороны, нагрузка на систему здравоохранения возрастает. Плановую помощь оказывают те же врачи и медсёстры. Сейчас мы никаких ограничений не вводим. За 2020-ый мы всего на 5% меньше оказали высокотехнологичной медицинской помощи. Сейчас мощности системы здравоохранения позволяют нам мягче реагировать на напряжение системы", - сказал Добровольский, отвечая на вопрос Накануне.RU.