02 Июля 2021
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Денис Паслер, Андрей Козицын (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Паслер и Козицын встретились с рабочими в Медногорске

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и генеральный директор ОАО "УГМК" Андрей Козицын посетили Медногорский медно-серный комбинат. Об этом сообщили в пресс-службе УГМК.

В начале визита они побывали на участке конвертирования и сократительной плавки медеплавильного цеха, где в течение последних двух месяцев проходили ремонтно-восстановительные работы после аварии, произошедшей 24 апреля нынешнего года. С 25 июня все медеплавильные печи и агрегаты работают на полную мощность.

На встрече с губернатором области и руководством УГМК присутствовало около 30 представителей трудового коллектива металлургического предприятия. Работников комбината проинформировали о завершении расследования аварии на опасном производственном объекте. Результаты работы комиссии с участием Ростехнадзора, Государственной инспекции труда и других структур переданы в контрольные органы.

Денис Паслер и Андрей Козицын ответили на вопросы металлургов об условиях и организации труда, безопасности производства, перспективах работы ММСК и др.

Денис Паслер, Андрей Козицын(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

В этот же день глава региона Денис Паслер и генеральный директор УГМК Андрей Козицын заложили символическую "капсулу времени" на месте строительства нового спортивного объекта в городе Медногорске. В бассейне размером 11х25 метров одновременно смогут заниматься 32 человека, столько же в зале подготовительных занятий, кроме того предусмотрены зрительские трибуны на 30 посадочных мест.

Андрей Козицын, Денис Паслер(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

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Теги: Медногорский медно-серный комбинат, УГМК



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