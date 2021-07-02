Паслер и Козицын встретились с рабочими в Медногорске

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и генеральный директор ОАО "УГМК" Андрей Козицын посетили Медногорский медно-серный комбинат. Об этом сообщили в пресс-службе УГМК.

В начале визита они побывали на участке конвертирования и сократительной плавки медеплавильного цеха, где в течение последних двух месяцев проходили ремонтно-восстановительные работы после аварии, произошедшей 24 апреля нынешнего года. С 25 июня все медеплавильные печи и агрегаты работают на полную мощность.

На встрече с губернатором области и руководством УГМК присутствовало около 30 представителей трудового коллектива металлургического предприятия. Работников комбината проинформировали о завершении расследования аварии на опасном производственном объекте. Результаты работы комиссии с участием Ростехнадзора, Государственной инспекции труда и других структур переданы в контрольные органы.

Денис Паслер и Андрей Козицын ответили на вопросы металлургов об условиях и организации труда, безопасности производства, перспективах работы ММСК и др.

В этот же день глава региона Денис Паслер и генеральный директор УГМК Андрей Козицын заложили символическую "капсулу времени" на месте строительства нового спортивного объекта в городе Медногорске. В бассейне размером 11х25 метров одновременно смогут заниматься 32 человека, столько же в зале подготовительных занятий, кроме того предусмотрены зрительские трибуны на 30 посадочных мест.