02 Июля 2021
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манекен в кафе (2020) | Фото: Накануне.RU

Башкирия отложила запрет на посещение общественных мест без прививки

Власти Башкирии отложили введение ограничения на посещение заведений общественного питания, парикмахерских, а также пользование междугородним общественным транспортом и другими услугами для не имеющих прививку от COVID-19 или не сдавших отрицательный ПЦР-тест.

Запрет перенесен до 12 июля. Первоначально ввести такие меры предлагались с 29 июня, затем — с 5 июля. По словам властей, перенос связан с тем, что бы у владельцев малого бизнеса появилось дополнительное время предупредить своих клиентов и подготовиться к работе в новых условиях, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, вакцинация от коронавируса стала обязательной в Ростовской области.  

Вакцинировать в обязательном порядке будут сотрудников сферы здравоохранения, торговли, общественного питания, транспортной и образовательной сферы, учащихся профессиональных образовательных организаций старше 18 лет, чиновников и государственных служащих.

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Теги: Башкирия, вакцинация, коронавирус, ограничения



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