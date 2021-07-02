Башкирия отложила запрет на посещение общественных мест без прививки

Власти Башкирии отложили введение ограничения на посещение заведений общественного питания, парикмахерских, а также пользование междугородним общественным транспортом и другими услугами для не имеющих прививку от COVID-19 или не сдавших отрицательный ПЦР-тест.

Запрет перенесен до 12 июля. Первоначально ввести такие меры предлагались с 29 июня, затем — с 5 июля. По словам властей, перенос связан с тем, что бы у владельцев малого бизнеса появилось дополнительное время предупредить своих клиентов и подготовиться к работе в новых условиях, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, вакцинация от коронавируса стала обязательной в Ростовской области.

Вакцинировать в обязательном порядке будут сотрудников сферы здравоохранения, торговли, общественного питания, транспортной и образовательной сферы, учащихся профессиональных образовательных организаций старше 18 лет, чиновников и государственных служащих.