Мэр Ялты: Постепенно открываются пляжи

Власти Ялты с 2 июля разрешат купание на некоторых пляжах города.

Как заявила глава местной администрации Янина Павленко, утром станет известно, какие пляжи будут открыты первыми, написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, последние два года регион испытывал сильнейшие проблемы с водой из-за отсутствия стабильных осадков и пополнения водохранилищ. На минувшей неделе осадки выпали: удар стихии был таким сильным, что в регионе был введен режим ЧС. Водохранилища пополнились, но в непригодное состояние пришли сети водопроводов – их сейчас промывают и очищают.