В Свердловской области появился Центр мониторинга передвижения транспорта

В УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области открылся многофункциональный Центр мониторинга передвижения транспортных средств.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, он будет заниматься поиском транспорта, скрывшихся с мест дорожных аварий, угнанных машин или тех, на которых были совершены преступления. Кроме того, специалисты Центра смогут осуществлять поиск водителей без прав и разыскивать должников по исполнительным производствам.

Информация будет поступать с 306 комплексов фотовидеофиксации по области, из них 150 - в Екатеринбурге. Все они обеспечены видеокамерами, что позволит полицейским более оперативно реагировать на изменения общественного порядка и дорожной обстановки в регионе, в том числе на федеральных дорогах по направлению в Пермь, Тюмень, Челябинск и Курган.

Кроме того, будет проведена интеграция с уже действующими системами аппартно-программного комплекса "Безопасный город" Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского и Первоуральска.