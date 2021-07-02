02 Июля 2021
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Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

Вакцинация некоторых групп граждан введена в Ростовской области

Обязательная вакцинация от коронавируса стала обязательной в Ростовской области для ряда категорий граждан.

Согласно постановлению заместителя главного государственного санитарного врача по региону Анатолию Конченко, вакцинировать в обязательном порядке будут сотрудников сферы здравоохранения, торговли, общественного питания, транспортной и образовательной сферы, учащихся профессиональных образовательных организаций старше 18 лет, чиновников и государственных служащих.

Как следует из документа, до 6 июля организации должны предоставить списки работников, а до 29 июля - организовать проведение прививок, пишет "Коммерсант".

Тем временем, российские ученые решили напомнить о своем обращении, принятом президиумом РАН около месяца назад. Тогда третья волна пандемии только намечалась, и призывы академиков не звучали остро. Впрочем, разработчики вакцин, руководство Академии наук и сейчас остаются приверженцами добровольной вакцинации. Они призывают граждан ставить прививки и считают, что только пропаганда и научные факты смогут развеять мифы и недоверие. 

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Теги: вакцина, коронавирус



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