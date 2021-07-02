Прожиточный минимум в 2022 году составит 11 950 рублей - кабмин РФ

Прожиточный минимум для трудоспособных россиян с 1 января 2022 года установлен в размере 13 тыс. 026 руб.

Как следует из указа главы кабмина Михаила Мишустина, прожиточный минимум на душу населения в целом по стране на 2022 год установлен в размере 11 950 руб.

Прожиточный минимум на детей в 2022 следующий увеличен на 289 руб. до 11 тыс. 592 руб., для пенсионеров — до 10 тыс. 277 руб. (плюс 255 руб.).

Ранее социологи провели несколько опросов, большинство из которых показало: около половины граждан одобряет введение продуктовых сертификатов для бедных.

В том или ином виде предложение озвучивали президенту России несколько раз, и Владимир Путин заявил, что проект можно рассмотреть, хотя он был актуальнее во время острой фазы пандемии.

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