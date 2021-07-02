Лукашенко утвердил безвизовый режим для вакцинных туристов

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому, граждане 73 стран смогут посетить республику для вакцинации от COVID-19.

Как сообщает пресс-служба президента, въезд с этой целью будет безвизовым. Инициатива начнет действовать с 15 июля. Оставаться в стране можно будет на пять суток.

Для вакцинации российским препаратом "Спутник V" потребуется регистрация в электронной очереди и получение отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Стоимость иммунизации для туристов в Белоруссии составит от 130 до 150 белорусских рублей (от 3,7 тыс. до 4,3 тыс. российских рублей).

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил отрицательно на вопрос о реальности вакцинации 60% россиян за оставшиеся до осени два месяца. Он добавил, что сроки будут сдвигаться.