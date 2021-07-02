02 Июля 2021
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Экономика В России
овощи, картофель, капуста, морковь, лук, чеснок, огурец (2015) | Фото: Накануне.RU

Минэкономики: в августе прогнозируется дефляция

Минэкономики заявило о тренде на снижение инфляции в России.

В ведомстве считают, что в августе стоит ожидать в стране дефляцию. Как сообщил глава министерства Максим Решетников, базу для дефляции в продовольствии сформирует снижение цены на борщевой набор, в который входит картофель и морковь.

По словам Решетникова, в мае инфляция составила 0,74%, с 1 по 28 июня — 0,65%, сообщает ТАСС.

Напомним, за прошлую неделю больше всего подорожали морковь (7,7%) и картофель (3,2%).

С декабря 2020 года морковь выросла в цене в 2,4 раза, а картофель - в два раза.

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Теги: Минэкономики, цены, продукты, экономика, дефляция



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.07.2021 02:04 Мск Росстат: морковь за неделю подорожала на 7,7%


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