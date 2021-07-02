Минэкономики: в августе прогнозируется дефляция

Минэкономики заявило о тренде на снижение инфляции в России.

В ведомстве считают, что в августе стоит ожидать в стране дефляцию. Как сообщил глава министерства Максим Решетников, базу для дефляции в продовольствии сформирует снижение цены на борщевой набор, в который входит картофель и морковь.

По словам Решетникова, в мае инфляция составила 0,74%, с 1 по 28 июня — 0,65%, сообщает ТАСС.

Напомним, за прошлую неделю больше всего подорожали морковь (7,7%) и картофель (3,2%).

С декабря 2020 года морковь выросла в цене в 2,4 раза, а картофель - в два раза.

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